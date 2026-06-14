Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
TAPETE
TAPETECaló, ABC Color
DELITOS
DELITOSCaló, ABC Color
PREMIOS
PREMIOSCaló, ABC Color
ABRAZO
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PROMESA
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ESTAR...
ESTAR...Caló, ABC Color
MEDUSA
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ANDE
ANDECaló, ABC Color
TAPETE AZUL
TAPETE AZULCaló, ABC Color
ALUDIDO
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ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
MORO$O$
MORO$O$Caló, ABC Color
CONFUSIÓN
CONFUSIÓNCaló, ABC Color
TATOO
TATOOCaló, ABC Color
MISIÓN CUMPLIDA PATRÓN
MISIÓN CUMPLIDA PATRÓNCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
MISIÓN CUMPLIDA PATRÓN (2)
MISIÓN CUMPLIDA PATRÓN (2)Caló, ABC Color