Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ASUNTOS PARA DESENFUNDAR
ASUNTOS PARA DESENFUNDARCaló, ABC Color
PAJE
PAJECaló, ABC Color
VENTA
VENTACaló, ABC Color
RITO
RITOCaló, ABC Color
REGRESO
REGRESOCaló, ABC Color
CONFIRMACIÓN
CONFIRMACIÓNCaló, ABC Color
GILL
GILLCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
FORÚNCULO
FORÚNCULOCaló, ABC Color
INFORME
INFORMECaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
DEFORME
DEFORMECaló, ABC Color
DEMABOBO
DEMABOBOCaló, ABC Color
DESEO
DESEOCaló, ABC Color