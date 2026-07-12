Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
JUDAS KÁI
JUDAS KÁICaló, ABC Color
ENGREÍDO
ENGREÍDOCaló, ABC Color
LONGEVO
LONGEVOCaló, ABC Color
NÓRDIGO
NÓRDIGOCaló, ABC Color
GÁRGAMEL
GÁRGAMELCaló, ABC Color
LA VISA
LA VISACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
FOBIA
FOBIACaló, ABC Color
VIOLENCIA
VIOLENCIACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
OPORTUNISMO
OPORTUNISMOCaló, ABC Color
¡¿MBAPPÉPIO PEA?!
¡¿MBAPPÉPIO PEA?!Caló, ABC Color
INTERE$ADO$
INTERE$ADO$Caló, ABC Color