Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
PULPO
PULPOCaló, ABC Color
PERMEABLE
PERMEABLECaló, ABC Color
PACTO
PACTOCaló, ABC Color
“DISTINGUIDOS”
“DISTINGUIDOS”Caló, ABC Color
CAJA
CAJACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
RETIRO
RETIROCaló, ABC Color
MIGRACIÓN
MIGRACIÓNCaló, ABC Color
CONVENIENCIA
CONVENIENCIACaló, ABC Color
TIRANITO
TIRANITOCaló, ABC Color
DENUNCIA
DENUNCIACaló, ABC Color
FIADO
FIADOCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
HipóCrita
HipóCritaCaló, ABC Color