Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ABRAZO
ABRAZOCaló, ABC Color
FOTO
FOTOCaló, ABC Color
DULCE DE LEITE
DULCE DE LEITECaló, ABC Color
CUENTO
CUENTOCaló, ABC Color
MERCADO
MERCADOCaló, ABC Color
ASFALTO
ASFALTOCaló, ABC Color
FÚTBOL
FÚTBOLCaló, ABC Color
UN DELEITE DE MI$IÓN
UN DELEITE DE MI$IÓNCaló, ABC Color
BOLUDOS
BOLUDOSCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
DECISIÓN
DECISIÓNCaló, ABC Color