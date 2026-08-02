Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CARRULIM
CARRULIMCaló, ABC Color
ROBO
ROBOCaló, ABC Color
DIETA
DIETACaló, ABC Color
INVASIÓN
INVASIÓNCaló, ABC Color
GÁRGAMEL
GÁRGAMELCaló, ABC Color
ANDE
ANDECaló, ABC Color
RESTOS
RESTOSCaló, ABC Color
ERROR
ERRORCaló, ABC Color
GRANUJA
GRANUJACaló, ABC Color
NEGACIÓN
NEGACIÓNCaló, ABC Color
RONCHA$
RONCHA$Caló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
ITAUGUAU
ITAUGUAUCaló, ABC Color