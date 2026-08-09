Humor

HUMOR

Por ABC Color
HERRERÍA
HERRERÍACaló, ABC Color
SILLÓN
SILLÓNCaló, ABC Color
BORRACHERA
BORRACHERACaló, ABC Color
JULIO
JULIOCaló, ABC Color
REKUTU
REKUTUCaló, ABC Color
CONVENIENCIA
CONVENIENCIACaló, ABC Color
PEAJEROS
PEAJEROSCaló, ABC Color
HURRERO VS. HERRERO
HURRERO VS. HERREROCaló, ABC Color
LA PIEDAD
LA PIEDADCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
VIVIDORE$$$
Caló, ABC Color
ImPreSentables
ImPreSentablesCaló, ABC Color