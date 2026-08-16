Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ASUNCIÓN
ASUNCIÓNCaló, ABC Color
GALERÍA
GALERÍACaló, ABC Color
IPS
IPSCaló, ABC Color
RIVAS
RIVASCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
ÚTIL
ÚTILCaló, ABC Color
PODA
PODACaló, ABC Color
DESOBEDIENTE$C
DESOBEDIENTE$Caló, ABC Color
PEAJEROS
PEAJEROSCaló, ABC Color
CAFÉ
CAFÉCaló, ABC Color
ARQUERO
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Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
DEFENSA
DEFENSACaló, ABC Color
MARCO
MARCOCaló, ABC Color
HERNÁN EL "PRODIGIOSO"
HERNÁN EL "PRODIGIOSO"Caló, ABC Color