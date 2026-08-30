Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
HUELGA
HUELGACaló, ABC Color
RALLY
RALLYCaló, ABC Color
DE PELÍCULA
DE PELÍCULACaló, ABC Color
AJUSTE$
AJUSTE$Caló, ABC Color
BOTÍN
BOTÍNCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
CAMBIO
CAMBIOCaló, ABC Color
MÉDICO
MÉDICOCaló, ABC Color
AMBULANCIAS
AMBULANCIASCaló, ABC Color
GOLPE$
GOLPE$Caló, ABC Color
PUPITRES COCHINOS
PUPITRES COCHINOSCaló, ABC Color
TRATO
TRATOCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color