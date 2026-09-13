Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ANESTESIA
ANESTESIACaló, ABC Color
PALADARES
PALADARESCaló, ABC Color
SECUELAS
SECUELASCaló, ABC Color
A$TILLA
A$TILLACaló, ABC Color
CIRUJANO
CIRUJANOCaló, ABC Color
GRA$A$
GRA$A$Caló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
CEPO$
CEPO$Caló, ABC Color
CONFIRMACIÓN
CONFIRMACIÓNCaló, ABC Color
REBELDÍA
REBELDÍACaló, ABC Color
PELUCHE
PELUCHECaló, ABC Color
LIMO$NA
LIMO$NACaló, ABC Color
¿ATAKE?
¿ATAKE?Caló, ABC Color
HIJO DE... TRATO
HIJO DE... TRATOCaló, ABC Color