Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CANDIDATO
CANDIDATOCaló, ABC Color
MORDIDA$
MORDIDA$Caló, ABC Color
CRECE
CRECECaló, ABC Color
CANDIDATO
CANDIDATOCaló, ABC Color
BRUJA
BRUJACaló, ABC Color
VOTACIÓN
VOTACIÓNCaló, ABC Color
HIENA$
HIENA$Caló, ABC Color
PITO
PITOCaló, ABC Color
PRINCESOS
PRINCESOSCaló, ABC Color
MORDIDAS
MORDIDASCaló, ABC Color
OFERTA
OFERTACaló, ABC Color
MORDIDA$
MORDIDA$Caló, ABC Color
LA DUDA
LA DUDACaló, ABC Color
MOTELERO
MOTELEROCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
INDISCIPLINADOS
INDISCIPLINADOSCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color