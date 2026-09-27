Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
PRINCESOS
PRINCESOSCaló, ABC Color
CAMBIO
CAMBIOCaló, ABC Color
AFIRMACIÓN
AFIRMACIÓNCaló, ABC Color
CONCLUSIÓN
CONCLUSIÓNCaló, ABC Color
REBELDÍA
REBELDÍACaló, ABC Color
EXENANOS
EXENANOSCaló, ABC Color
LEITE
LEITECaló, ABC Color
¡¿ATAKE?! (II)
¡¿ATAKE?! (II)Caló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
PERCEPCIÓN
PERCEPCIÓNCaló, ABC Color
BESO
BESOCaló, ABC Color
SOLUCIÓN
SOLUCIÓNCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
CONDENADO
CONDENADOCaló, ABC Color