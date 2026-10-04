Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
APRIETE
APRIETECaló, ABC Color
ROBO
ROBOCaló, ABC Color
CANDIDATO
CANDIDATOCaló, ABC Color
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIACaló, ABC Color
SOBRE$
SOBRE$Caló, ABC Color
PREFERENCIA
PREFERENCIACaló, ABC Color
ESTAFA
ESTAFACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
MOTIVO$
MOTIVO$Caló, ABC Color
SELECTIVO
SELECTIVOCaló, ABC Color
DOS Y UNA
DOS Y UNACaló, ABC Color
2126
2126Caló, ABC Color
A LA CÁRCEL
A LA CÁRCELCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color