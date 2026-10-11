Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ABRAZO
ABRAZOCaló, ABC Color
RECULADA
RECULADACaló, ABC Color
DORMIDA
DORMIDACaló, ABC Color
DEDO
DEDOCaló, ABC Color
CONSEJO
CONSEJOCaló, ABC Color
AMIGO$$$
AMIGO$$$Caló, ABC Color
SUEÑOS
SUEÑOSCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
DIO$$$
DIO$$$Caló, ABC Color
HIGIENE
HIGIENECaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
TRATO
TRATOCaló, ABC Color
CAMILOSER
CAMILOSERCaló, ABC Color
A OTRO PERRO
A OTRO PERROCaló, ABC Color
GRANIZADAS
GRANIZADASCaló, ABC Color