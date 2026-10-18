Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CUERVOS
CUERVOSCaló, ABC Color
CHURRO$
CHURRO$Caló, ABC Color
COMBINACIÓN
COMBINACIÓNCaló, ABC Color
FECHA
FECHACaló, ABC Color
ISLA
ISLACaló, ABC Color
PREFERENCIA$
PREFERENCIA$Caló, ABC Color
AHORRO$
AHORRO$Caló, ABC Color
CHAPA
CHAPACaló, ABC Color
REBELDÍA
REBELDÍACaló, ABC Color
MANGO$
MANGO$Caló, ABC Color
DUPLA
DUPLACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
MORDILLO
MORDILLOCaló, ABC Color
ÉLITE
ÉLITECaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
HONOR CHAMUSCADO
HONOR CHAMUSCADOCaló, ABC Color
HISTORIA INCREÍBLE
HISTORIA INCREÍBLECaló, ABC Color