Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
DIVISIÓN COLORADA
DIVISIÓN COLORADACaló, ABC Color
CREACIÓN
CREACIÓNCaló, ABC Color
EMPRENDEDOR
EMPRENDEDORCaló, ABC Color
PROEZAS
PROEZASCaló, ABC Color
$ENATU$C
$ENATU$Caló, ABC Color
NIÑO
NIÑOCaló, ABC Color
HUIDA COLECTIVA
HUIDA COLECTIVACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
VISITANTES
VISITANTESCaló, ABC Color
PEDIDO
PEDIDOCaló, ABC Color
REDONDECES
REDONDECESCaló, ABC Color
NEPO APU´A
NEPO APU´ACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
IMPUTEDDIE
IMPUTEDDIECaló, ABC Color