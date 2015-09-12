Estética a base de hongos

De entre la variedad de hongos que se comercializan en el mercado, el champiñón es uno de los más consumidos y económicos. No existen dudas de que este ingrediente aporta un toque especial a los preparados gastronómicos, y su fuente natural de fibra es sumamente beneficiosa para nuestro proceso digestivo y los intestinos. Gracias a su versatilidad, no solo está presente en la cocina –en la cual complementa la nutrición mediante su gran cantidad de agua–, sino que, además, hace tiempo que camina de la mano de la estética.

Tras descubrirse la riqueza de sus componentes y propiedades medicinales, fue casi inmediata la inclusión de este generoso alimento a la innovación cosmética. Los expertos en belleza aseguran que de las setas se obtienen fórmulas eficaces con cualidades extraordinarias para el cuidado de la dermis. ¿Te imaginás cubriendo tu rostro con el mismo ingrediente que agregás a tus ensaladas?

A nivel cutáneo, y tomando en cuenta su perfil bioquímico concreto, el champiñón del sol se destaca por ofrecer vitaminas B9 y D, mientras que el reishi posee una acción antiinflamatoria y el cordyceps favorece la oxigenación celular, reduciendo los signos de cansancio. Sin duda, son algunas de las variedades más investigadas por sus compuestos, ricos en vitaminas, enzimas y otras sustancias.

- Boletus edulis. “Los laboratorios avanzados patentaron las investigaciones. Inspirado en la ciencia de los genes, se analizó la naturaleza de las setas y, luego de varios meses de investigaciones, se obtuvo un activo único a base del extracto del género de hongos boletus. Altamente apreciado en Francia, se cultiva y comercializa para su consumo en la región de Limousin. Es rico en polisacárido, vitamina B3 y tocoferoles. Asimismo, ayuda a reducir los signos de envejecimiento”, fundamenta la cosmiatra Carolina Zárate.

Según sustentan algunos estudios, el hongo contiene sustancias antimutagénicas, así como antiinflamatorias, antivirales, antioxidantes, antitumorales y, además, son protectores de los vasos sanguíneos. Igualmente, calma la piel tirante, reseca o irritada, y asiste a la dermis en su autodefensa contra los daños de los radicales libres. En algunos casos, una combinación de ingredientes puede lograr la estimulación en la producción de colágeno.

“Existe una línea completa de tratamientos hidratantes, principalmente para el rostro, que inicia con un protocolo a medida para alcanzar un resultado eficaz y duradero. Indicada tanto para personas jóvenes como maduras, se realiza en cabina durante una hora e incluyen terapias orientales como shiatsu o acupresión, utilizando también algunas maniobras del masaje hawaiano lomi-lomi. Se utiliza el producto a base del extracto del boletus, ya que este provoca un nivel hídrico óptimo y refuerza la función de barrera protectora. Es recomendado en cura de tres sesiones”, indica Zárate.

