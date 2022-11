Al estilo hip hop

- ¿Qué representa para vos la música?

- Yo la considero un canal muy fuerte para llegar a las personas, de manera a transmitirles algo bueno. Hoy en día, se compone cualquier tipo de canción. Y hay que considerar que lo que escuchan los jóvenes influye mucho en su manera de comportarse y de pensar .



- ¿A qué edad comenzaste a escribir?

- Empecé a los 15 años, con “Padre”, que habla del conflicto que mantenía en ese tiempo con mi papá.



- ¿Cuántas obras escribiste?

- Hasta ahora tengo 14 canciones, más algunas letras que faltan musicalizar.



- ¿En qué te inspirás?

- Fundamentalmente, lo que me mueve a escribir canciones es la mala vida que llevan algunos jóvenes, la crisis de valores que experimentan.



- ¿Qué intentás transmitir?

- Busco fomentar el respeto entre padres e hijos, la protección contra el SIDA, la moralidad, el perdón, la obediencia, etc. La juventud debe alejarse del libertinaje.



- ¿Qué proyectos tenés?

- Tengo planeado lanzar un material discográfico con 10 temas este año. El grupo Judá me está ayudando con el trabajo.



- ¿A quién admirás?

Siempre me gustó la música del rapero puertorriqueño Vico C.



- ¿Pensás vivir de la música en Paraguay?

- Como quien dice, nadie es profeta en su tierra. Pienso proyectarme a nivel internacional.



- ¿Cuál es tu mayor sueño?

- Aunque parezca gracioso, anhelo llegar con mi música al rapero Eminem, considerando su vida llena de conflictos familiares.