Espacio reservado de Andrea Lafarja Bittar

Tiempo atrás vi la oportunidad de traer combustible a buen precio. La situación era ideal, por un lado vender un producto, que representaba cierto retorno para mí y, por el otro, ayudar a que el precio del combustible baje para todos los paraguayos, un win-win, como se suele decir.

Lastimosamente no preví todo el alboroto y las ramificaciones que vendrían con mi intención. Jamás me imagine que un ofrecimiento podría traer tanta cola: publicaciones en los diarios, televisión, redes sociales, declaraciones de políticos, y con todo ello, cientos de datos falsos e injurias, incluso apuntando a mi vida personal.

Ahora bien, para nada culpo de ello a los periodistas, todo lo contrario, ellos realizan su trabajo buscando sostener, como miles de paraguayos, a sus familias. Entiendo perfectamente que sólo realizan su trabajo, y les pido sinceras disculpas si no les atendí con toda la amabilidad que se merecían. Espero me entiendan que estaba en un momento horrible, donde se decían cosas que no eran ciertas, y donde se me atacaba por todos lados, y –lo peor de todo– de manera injusta, pues ni siquiera había cobrado un guaraní.

Hoy reflexionando sobre el tema llego a la conclusión de que me metí en el medio de luchas que nada tienen que ver conmigo y que van mucho más allá. Lastimosamente, ante la repercusión del tema, quienes apoyaban la operación se han retirado y solamente me resta anhelar que alguien pueda conseguir lo que yo no pude, traer combustible con buen precio, para beneficio de todos los paraguayos.

Andrea Lafarja Bittar

C.I. Nro. 1.262.167