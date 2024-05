Espíritu competitivo en el Intercolegial SAS - ueno bank

El evento deportivo apoyado por ueno bank está organizado por el St. Anne’s School de Asunción y se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio.

La competencia estudiantil no solo reunirá a talentosos jóvenes de varios colegios en disciplinas como fútbol, vóleibol, básquetbol y varias modalidades más, sino que también introducirá una emocionante novedad: un partido de fútbol al estilo all star, en donde los equipos estarán conformados por los mejores jugadores de los colegios participantes.

ueno bank, comprometido con el desarrollo juvenil y la innovación, no solo apoyará el gran evento deportivo, sino que proporcionará los uniformes completos para la competencia all star, asegurando que los jugadores no solo compitan, sino que también brillen en el campo de juego.

Este emocionante y especial partido de fútbol brindará un espacio para que los jóvenes atletas muestren sus habilidades en un escenario competitivo y colaborativo.

Este apoyo integral refleja la dedicación continua de ueno bank de fomentar el desarrollo de los jóvenes.