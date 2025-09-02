Desafíos estratégicos y Agentes aliados: los principales protagonistas de Sudameris Seguros

El encuentro fue un espacio de inspiración y trabajo en conjunto, en el que se resaltó el papel fundamental de cada persona dentro de la organización.

A través de presentaciones dinámicas, se transmitió la importancia de la innovación, la cercanía con los clientes, el rol fundamental de los agentes y la búsqueda constante de excelencia como pilares que sostienen el crecimiento de Sudameris Seguros.

Entre los temas destacados se expusieron los objetivos comerciales que buscan consolidar el posicionamiento de Sudameris Seguros en el mercado asegurador, con propuestas que fortalecen la experiencia de los clientes, la participación de los agentes y amplían el alcance de sus soluciones.

Se subrayaron, además, los planes de innovación tecnológica y digitalización de procesos, elementos clave para lograr mayor eficiencia y brindar un servicio más ágil y personalizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más allá de los logros alcanzados, el foco estuvo en el futuro: un 2026 lleno de proyectos que requieren compromiso colectivo, creatividad y visión compartida.

Los líderes de la compañía remarcaron la relevancia de seguir trabajando como un solo equipo para superar desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado.

La Avant Premiere 2026 no solo presentó objetivos, sino que también reforzó el sentido de pertenencia y la convicción de que el éxito de Sudameris Seguros se construye día a día con la energía, el talento y la pasión de todas las personas que forman parte de la compañía.