Noche Ganadera: Bancop celebra tercera edición

Con el martillo de El Rodeo SA, la feria se realizará de manera presencial en el recinto de Los Jardines de El Rodeo y la transmisión se hará mediante Copa TV.

“El objetivo es ofrecer al productor ganadero un ambiente de negocios, donde pueda vender y/o comprar animales a un precio óptimo, como así también la adquisición de bienes y servicios de producción ligados al sector ganadero, mediante una financiación competitiva por parte de Bancop”, afirmaron desde la entidad bancaria.

De esta manera, Bancop suma una propuesta más de trabajo para el sector productivo y propone hacer un aporte al mejoramiento de los rodeos para producir cada vez más y con mejores estándares, bajo el concepto de brindar al Paraguay y al mundo alimentos con alta calidad e inocuidad.