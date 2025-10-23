Nutrihuevos hizo historia con un récord mundial

Más de 2.800 platos fueron servidos, superando la marca anterior y posicionando al país en el mapa mundial de los récords.

El evento fue organizado por Nutrihuevos junto a ASU Runners y la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca). La actividad combinó deporte, alimentación y solidaridad, reuniendo corredores, familias y voluntarios en una experiencia cargada de entusiasmo y espíritu comunitario.

La certificación del Récord Guinness confirmó el cumplimiento de todos los requisitos, incluyendo participación, condiciones sanitarias y organización general.

Nutrihuevos destacó así el poder de las iniciativas que integran comunidad, alimentación y solidaridad, dejando una huella histórica en Paraguay.

