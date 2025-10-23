Pasión y velocidad, en la nueva edición del Duatlón Toyota

Desde su primera edición, en 2018, la competencia se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario deportivo nacional, convocando a corredores y ciclistas de todo el país.

Este año, el Duatlón Toyota 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, en la Costanera Sur de Asunción, a partir de las 7:00.

Los organizadores esperan reunir a más de 400 participantes.

La competencia se desarrollará en formato Sprint, con 5 km corrida – 20 km ciclismo, y 2,5 km corrida y tres categorías diseñadas para que todos puedan sumarse al desafío.

Se tendrán el Sprint Pista, Sprint Mountain y Sprint Posta.

Al finalizar la competencia todos los participantes recibirán una medalla de participación y se premiará a los tres primeros puestos de cada categoría con trofeos.

Adicionalmente, todos los participantes participarán por premios especiales de Sony, como parlantes y barras de sonido.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de noviembre próximo o hasta completar el cupo habilitado.

La inscripción tiene un costo individual de G. 150.000, que podrá abonarse siguiendo los pasos desde www.asuncionrunners.com.

El kit de corredores incluirá: remera oficial Puma, numeración del competidor, sticker para casco y bicicleta, muñequeras, bolsita deportiva y un voucher de 20% de descuento en tiendas Puma.

Más info, visitar las redes sociales @toyotapy o ingresar a la web www.toyota.com.py.