Banco GNB presenta beneficios: “Navidad todos los días 2025”

A través de esta iniciativa, los clientes que utilicen sus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard podrán acceder a descuentos de hasta el 25% vía reintegro del 1 al 31 de diciembre en comercios seleccionados e ideales para esta Navidad.

Asimismo, tendrán la posibilidad de realizar sus compras en cuotas sin intereses, hecho que permite una experiencia más conveniente y accesible durante esta temporada importante del año.

La campaña abarca los principales rubros navideños, tales como: tiendas de shopping y moda; electrónica y electrodomésticos; centros de belleza y dermocosmética; gastronomía, entretenimiento, bodegas, además de carnicerías boutique y delicatessen.

De la misma manera, Banco GNB refuerza su compromiso en acompañar el bienestar financiero de sus clientes, ofreciendo herramientas y beneficios que permiten planificar mejor sus inversiones de fin de año sin comprometer la estabilidad económica.

Los beneficios están sujetos a las condiciones vigentes de la promoción y a los comercios adheridos.

Las bases y condiciones, al igual que los topes de compra y montos mínimos pueden consultarse enwww.bancognb.com.py.

Igualmente, quienes aún no cuentan con una tarjeta de crédito del Banco GNB pueden solicitarla 021 417 6000.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera con una sólida trayectoria, en constante evolución y con una presencia significativa en el mercado paraguayo. Forma parte del Grupo Financiero Gilinski, un conglomerado regional con más de un siglo de historia y operaciones en Latinoamérica.