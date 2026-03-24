South Food S.A. fortalece liderazgo incorporando Taco Bell a su portafolio de marcas

Para este año, se prevé la apertura de tres establecimientos: dos en Asunción y uno en Ciudad del Este.

Este plan reafirma la confianza en el mercado local y la solidez de la compañía para impulsar la instalación de este tipo de restaurantes.

South Food S.A. se posiciona como una de las pocas empresas a nivel mundial que cuentan con tres de las cuatro marcas emblemáticas del grupo estadounidense.

Con la incorporación de Taco Bell, la compañía proyecta superar los 70 locales y generar más de 1.000 empleos directos en los próximos cinco años.

La empresa opera bajo estándares internacionales de calidad, con auditorías permanentes que garantizan la excelencia en cada uno de sus procesos.

Asimismo, impulsa el desarrollo del país a través de una sólida red de proveedores locales certificados, preparados no solo para abastecer el mercado interno, sino también para competir en los mercados más exigentes del mundo, equiparando estándares internacionales.

Su mayor activo es su gente, pilar fundamental de su crecimiento y consolidación.

En ese sentido, su compromiso es hacer todo bien, siempre, para brindar lo mejor a sus clientes, tanto internos como externos, y honrar el valor de cada una de las marcas que representa.

En ese contexto, Guillermo Biedermann, gerente general de South Food S.A., destacó la confianza de Yum! en Paraguay, tanto en el mercado como en la empresa, al otorgarle la franquicia exclusiva de su tercera marca.

“Para nosotros es un orgullo incorporar Taco Bell a nuestra cartera. Desde 2025 venimos trabajando junto a Yum! para obtener los derechos exclusivos de instalación de la franquicia en Paraguay y convertirnos en una de las pocas compañías a nivel mundial que cuentan con tres de las cuatro marcas del grupo”, expresó.

Asimismo, señaló que la llegada de Taco Bell permitirá continuar consolidando el liderazgo de la compañía en el sector de restaurantes de franquicia en el país, fortaleciendo su crecimiento y su misión de conectar a las familias paraguayas con los sabores más icónicos del mundo.