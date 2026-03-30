CECOEL: 36 años construyendo el Paraguay que se ilumina

En tres décadas y media de trabajo ininterrumpido, CECOEL consolidó su rol como referente técnico y empresarial de un área que sostiene, en silencio y con eficiencia, cada actividad productiva de la nación, desde las grandes industrias hasta las cadenas agrícolas y ganaderas, que posicionan a Paraguay en el escenario global.

“El sector electromecánico es un habilitador silencioso del desarrollo. Toda actividad productiva, desde la industria hasta las ciudades, depende de sistemas eléctricos confiables, eficientes y seguros”, destacó Felippo al reflexionar sobre la relevancia estratégica del gremio en el contexto nacional.

En este aniversario, el presidente resalta que el crecimiento institucional va más allá de los números. El aumento en la cantidad de asociados y la mayor presencia en la agenda energética del país son señales de una cámara que madura y gana peso en los espacios donde se toman las decisiones que definen el futuro del sistema eléctrico paraguayo.

CECOEL se posiciona hoy como interlocutor técnico ante el Estado, con conocimiento profundo del sistema y capacidad de propuesta concreta en materia de políticas públicas, habiendo contribuido ya en iniciativas vinculadas al marco regulatorio de energías alternativas.

La infraestructura eléctrica confiable es, para Felippo, la columna vertebral de cualquier economía con aspiraciones de crecimiento sostenido. Para un inversor, la energía estable no es un lujo sino una condición innegociable, pues sin garantías de calidad en el suministro y previsibilidad en el sistema, las oportunidades se evaporan y los capitales migran hacia destinos más seguros.

“Desde CECOEL impulsamos la visión de un Paraguay altamente electrificado, con redes inteligentes, energía confiable y estándares de calidad que acompañen el crecimiento industrial”, señaló Felippo al trazar la hoja de ruta del gremio de cara al futuro.

“La agenda de CECOEL se centra en tres pilares: fortalecer a las empresas para que estén a la altura de los desafíos del país, impulsar la formación de talento técnico y ampliar la participación del gremio en espacios de decisión pública”, precisó el presidente al delinear las prioridades que orientan la gestión actual.

“Agradezco la confianza depositada en esta directiva y los invito a seguir avanzando juntos, fortaleciendo el sector con excelencia, profesionalismo y visión de futuro”, expresó Felippo en su mensaje a los asociados, cerrando un aniversario que encuentra a CECOEL más sólida, más influyente y más comprometida que nunca con el Paraguay que construye cada día.