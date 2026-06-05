El Club de Ejecutivos analizó junto al presidente del IPS los desafíos de uno de los sistemas más sensibles para trabajadores y empresas

El Club de Ejecutivos del Paraguay realizó una nueva edición de su espacio Clima de Negocios bajo el título “IPS y el desafío de reconstruir confianza”, un encuentro que contó con la participación del Dr. Isaias Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS).

La actividad se llevó a cabo en el Salón Río Paraná del Sheraton Asunción Hotel, y reunió a empresarios, ejecutivos y referentes del sector privado para conversar sobre los desafíos estructurales que enfrenta uno de los sistemas más relevantes para trabajadores, empleadores y el desarrollo económico del país.

El Instituto de Previsión Social ocupa un rol central dentro de la estructura social y productiva del Paraguay. Su sostenibilidad financiera, capacidad de gestión, eficiencia en la prestación de servicios y generación de confianza constituyen temas de interés para toda la sociedad y, especialmente, para el sector empresarial, que forma parte fundamental de su sostenimiento.

En ese contexto, el Club de Ejecutivos impulsó este espacio de diálogo con el objetivo de promover conversaciones constructivas sobre los desafíos y oportunidades de transformación institucional que enfrenta el sistema previsional paraguayo.

La actividad formó parte del Clima de Negocios, un comité del Club orientado a generar encuentros con actores clave del sector público y privado para abordar temas que impactan directamente en la competitividad, el desarrollo económico y la construcción de un mejor entorno para la inversión y el crecimiento del país.