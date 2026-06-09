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09 de junio de 2026 a la - 01:00

Quimfa presentó la nueva línea CosmeClinik Faster

CosmeClinik Faster fue creada para el cuidado integral de la piel.
CosmeClinik Faster fue creada para el cuidado integral de la piel.SILVIO ROJAS

Quimfa presentó oficialmente CosmeClinik Faster, una nueva línea dermatológica diseñada para responder a las necesidades actuales del cuidado integral de la piel.

Por ABC Color

El lanzamiento reunió a profesionales de la dermatología en una jornada donde la compañía compartió las principales innovaciones de esta propuesta orientada a la renovación cutánea, la corrección de imperfecciones y el control de pieles con tendencia grasa.

La línea incorpora productos formulados para mejorar la textura, luminosidad y uniformidad del tono de la piel.

Entre las novedades se destacó Melan Retin, un sérum antiedad y despigmentante que combina ingredientes ampliamente utilizados en dermatología cosmética, como retinol puro, ácido kójico, ácido tranexámico, niacinamida y vitamina E.

CosmeClinik Faster también incluye las presentaciones Faster AHA 15 y Faster AHA 25, enfocadas en el tratamiento de pieles con imperfecciones y necesidad de renovación celular.