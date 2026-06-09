Quimfa presentó la nueva línea CosmeClinik Faster

El lanzamiento reunió a profesionales de la dermatología en una jornada donde la compañía compartió las principales innovaciones de esta propuesta orientada a la renovación cutánea, la corrección de imperfecciones y el control de pieles con tendencia grasa.

La línea incorpora productos formulados para mejorar la textura, luminosidad y uniformidad del tono de la piel.

Entre las novedades se destacó Melan Retin, un sérum antiedad y despigmentante que combina ingredientes ampliamente utilizados en dermatología cosmética, como retinol puro, ácido kójico, ácido tranexámico, niacinamida y vitamina E.

CosmeClinik Faster también incluye las presentaciones Faster AHA 15 y Faster AHA 25, enfocadas en el tratamiento de pieles con imperfecciones y necesidad de renovación celular.