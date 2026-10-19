DLS Motors incorpora la marca XCMG a su portafolio de maquinaria pesada

El lanzamiento se realizó en la ex Cantera de Ñemby, con la exhibición de cuatro equipos destinados a responder a las necesidades del mercado nacional.

La nueva línea está integrada por las palas cargadoras XCMG 938 y 958, además de las excavadoras XCMG 215 y 245. La incorporación busca ofrecer alternativas orientadas a mejorar la eficiencia y productividad de las empresas y los productores que requieren equipos para sus operaciones.

“Lo que hoy presentamos es el resultado de una decisión estratégica: traer a Paraguay una de las marcas más importantes del mundo y ponerle detrás de toda la fuerza que DLS Motors construyó durante décadas en el país”, afirmó Lucilo Fernández, gerente general de DLS Motors, durante el acto de presentación.

Por su parte, Alejandra Casco, brand manager de Maquinarias Agrícolas Industriales, destacó que la incorporación de XCMG complementa la oferta de productos de la compañía.

“Llega a nuestro portafolio para complementar toda la gama de productos que ofrecemos al productor de hoy que busca eficiencia y productividad para su campo y plantación”, expresó.

La ejecutiva también resaltó la importancia de los cuatro equipos presentados, que constituyen la primera propuesta de la marca en el mercado local. La línea está dirigida a clientes que buscan incorporar maquinaria para trabajos agrícolas, industriales y de infraestructura.

XCMG cuenta con presencia en más de 190 países y es uno de los fabricantes internacionales de referencia en el rubro de maquinaria pesada. La compañía apuesta a fortalecer su posicionamiento en Paraguay mediante una alianza con DLS Motors, que tendrá a su cargo la comercialización y el acompañamiento posventa.

Gang Huang, country manager de XCMG, explicó que la elección de DLS Motors respondió a factores como su infraestructura, capacidad de servicio posventa, cobertura geográfica y compromiso comercial a largo plazo. Asimismo, adelantó que la marca continuará invirtiendo en el país junto con su nuevo socio local.

Como parte de su estrategia de atención, DLS Motors habilitó una sucursal dedicada a XCMG en Fernando de la Mora, sobre la avenida Mariscal López esquina Pikysyry. La empresa cuenta además con cobertura comercial y de posventa en todo el territorio nacional.

Durante el lanzamiento, la firma anunció condiciones comerciales especiales vigentes durante el mes de presentación y confirmó la disponibilidad inmediata de stock para los clientes interesados en adquirir los equipos.

Con esta incorporación, DLS Motors amplía su propuesta para empresas y productores que operan en sectores vinculados a la construcción, la minería y la agroindustria. La alianza apunta a acompañar el desarrollo de estas actividades mediante una oferta de maquinaria y servicios de respaldo en el mercado paraguayo.