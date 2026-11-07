Laboratorio de Productos Eticos expresa su solidaridad con acceso a medicamentos crónicos

Con el propósito de contribuir al acceso a medicamentos durante este momento, el laboratorio ofrecerá un 25 % de descuento en productos farmacéuticos de las líneas de Cardiología, Diabetes y Neuropsiquiatría, con especial atención a los tratamientos crónicos.

Las cadenas de farmacias que acompañan esta iniciativa han decidido realizar, además, un aporte adicional del 25 % de descuento. La acción estará vigente del 7 al 30 de noviembre de 2026 y se podrá acceder a ella en:

Punto Farma

Farmacenter

Farmacias Catedral

Biggie Farma

Drugstore Asismed

Esta iniciativa tiene un carácter solidario y busca acompañar a quienes más lo necesitan, en comprensión de las circunstancias que atraviesa gran parte del pueblo paraguayo.

“En momentos como este, sabemos que acompañar también significa estar cerca de las necesidades cotidianas de las personas. Para quienes viven con una condición crónica, contar con sus medicamentos es parte importante de su cuidado; por eso, buscamos facilitar en este momento el acceso a los tratamientos. También agradecemos a las farmacias que de primer momento han decidido acompañar esta iniciativa que tuvimos”, mencionó Marcos Pereyra, gerente Comercial de Laboratorio de Productos Eticos.

Para más información sobre los productos y las condiciones de la iniciativa, las personas interesadas podrán consultar en el sitio web de Laboratorio Eticos: www.eticos.com.py , y en las farmacias adheridas.

Esta acción se enmarca en el compromiso del laboratorio de contribuir al cuidado de la salud, mediante medidas que acompañen a quienes necesitan acceder a tratamientos médicos.