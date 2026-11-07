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Empresariales
07 de noviembre de 2026 - 01:00

REVITA presenta teragnosis con Lutecio para tratar cáncer de próstata

Presentación de la teragnosis con Lutecio.
Presentación de la teragnosis con Lutecio.Pedro Gonzalez

El Centro Oncológico Integral REVITA anunció el lanzamiento a nivel nacional de la teragnosis con Lutecio, una innovadora alternativa terapéutica destinada al abordaje del cáncer de próstata en estadio metastásico. Esta incorporación marca un hito en el ámbito de la medicina de precisión en el país, al unificar el diagnóstico avanzado y el tratamiento teledirigido en una misma estrategia clínica.

Por ABC Color
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La teragnosis destaca por su capacidad de localizar y combatir células malignas con alta especificidad. El procedimiento se fundamenta en el reconocimiento directo de la proteína PSMA (Antígeno Membrana Específico del Próstata), la cual se encuentra sobreexpresada en la superficie de las lesiones tumorales prostáticas.

El protocolo médico inicia con una fase diagnóstica en la que se administra el radiofármaco 18F-PSMA.

En particular, la evidencia científica respalda su eficacia en pacientes diagnosticados con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

Para este grupo clínico, la teragnosis ha demostrado ser un avance decisivo al ofrecer una extensión sustancial en los márgenes de supervivencia.

Además de prolongar la vida, la terapia con Lutecio-177 aporta importantes beneficios sintomáticos.

Los pacientes experimentan una reducción significativa del dolor y de otras complicaciones asociadas a la progresión tumoral, lo que se traduce en una mejora notable de su calidad de vida diaria.

Para enmarcar este acontecimiento médico, el evento oficial de presentación contó con la participación especial de la Dra. Roxana Chirico, reconocida referente regional en la materia.

Su presencia realzó el encuentro institucional y técnico donde se detallaron los alcances de esta nueva herramienta de salud en favor de los pacientes con enfermedad avanzada.

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