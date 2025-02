Guías alimentarias (2)

Guía 9: Consuma menos golosinas, gaseosas y bebidas azucaradas para cuidar su salud.

Alimentos como las golosinas, bebidas azucaradas, miel, dulces, mermeladas, helados, tortas, masitas y jugos en sobre son alimentos caracterizados por proporcionar altas cantidades de calorías y de carbohidratos simples y poco valor nutritivo, razón por la que se les conoce como «calorías vacías».

Si estos alimentos son consumidos en exceso, luego se acumulan en forma de grasa, lo que representa un factor determinante para el sobrepeso y la obesidad, así como enfermedades cardiovasculares, diabetes y caries dentales.

Bebidas azucaradas

Se consideran bebidas azucaradas a las que se añaden edulcorantes calóricos, como azúcar o miel. Estos pueden ser:

▪ Bebidas gaseosas (carbonatadas).

▪ Jugos envasados.

▪ Jugos de frutas con agregado de azúcar.

▪ Agua saborizada.

▪ Bebidas deportivas.

Golosinas

Son alimentos constituidos mayormente por azúcar u otros carbohidratos simples, y con poco o nulo contenido de proteínas, vitaminas o minerales, su consumo es visto con la función de satisfacer un antojo. Pueden ser:

▪ Chicles

▪ Chupetines

▪ Paletas

▪ Caramelos

▪ Dulces y jaleas

Preparaciones hechas con alto contenido de azúcar, frutas o leche

▪ Dulces

▪ Jaleas

▪ Mermeladas

Productos de confitería

Mayormente están hechos con azúcar, harina, huevos, manteca, leche, chocolate y pueden ser:

▪ Tortas

▪ Masitas

▪ Medialunas

▪ Bizcochos

Enfermedades asociadas

Sobrepeso y obesidad

El consumo exagerado de alimentos con alto contenido calórico, como el azúcar, favorece la aparición del sobrepeso y obesidad debido a un desbalance energético en la cantidad de calorías consumidas.

Enfermedades cardiovasculares

El elevado consumo de azúcares y con elevado índice glicémico está relacionado con el aumento de triglicéridos, grasa visceral, aterosclerosis, aumento de la presión arterial representando un riesgo a las enfermedades del corazón.

Diabetes

Es una enfermedad crónica en la que el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no aprovecha la insulina que produce. En la diabetes no controlada se produce hiperglucemia (elevado nivel de azúcar en sangre), debido a que la insulina es la hormona encargada de regular el azúcar en sangre.

Caries dentales

El consumo excesivo de azúcar y un cepillado ineficiente favorece al desarrollo de caries atacando al esmalte de los dientes.

A tener en cuenta con el consumo de azúcar:

▪ Disminuir el uso de cucharadas de azúcar de mesa o mieles en las infusiones, té, café, cocido, así como en los jugos de frutas.

▪ Preferir el consumo de frutas frescas enteras o su jugo natural sin agregado de azúcar.

▪ Remplazar alimentos con alto contenido de azúcar, como dulces, mermeladas, golosinas, tortas, masitas dulces, productos de confitería por frutas frescas.

▪ Evitar el consumo excesivo de bebidas. Las mismas están destinadas a restituir al cuerpo la cantidad de azúcares y sales minerales luego de la actividad física, pero no debe caerse en el error de consumir en exceso antes de la actividad física o consumirlos por relacionarlos como un alimento «sano».

▪ Educar el paladar con el gusto del sabor dulce; existen hábitos creados con el consumo del azúcar que pueden ser reeducados y habituarse a consumir menos azúcar.

Actividades

1.Cita los riesgos que acarrea el consumo excesivo de azúcar.

2.Explica qué cambios se recomienda hacer en relación con el hábito del consumo de azúcar.

Fuente: Guías Nutricionales, INAN. Paraguay.