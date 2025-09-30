A sumar con la cinta

Si queremos sumar 3 + 4, ¿qué debemos hacer para llegar al resultado correcto? Podemos contar los primeros 3 cuadritos, luego 4 cuadritos más y ver hasta qué número llegamos. También podemos pararnos en el número 3 y avanzar 4 lugares más. Hacemos la misma pregunta: ¿a qué número llegamos?

Escribimos con símbolos la suma efectuada.

Es decir: 3 + 4= 7.

Observación: La cinta numérica se puede trazar en el aula si hay espacio o en el patio con tizas.

Repetimos la acción y efectuamos varias sumas usando la cinta numérica enumerada del 1 al 10.

- Pedimos a un niño pararse en la cinta numérica sobre el número 1 y luego avanzamos 8 cuadros. Solicitamos que escriba con símbolos la situación mostrada, es decir: 1 + 8 = 9.

- Otro niño o niña se para en la cinta numérica sobre el número 4 y luego avanza 2 cuadros. Pedimos que escriba con símbolos la situación mostrada, es decir: 4 + 2= 6.

Fuente: MEC. Programa de estudios del Nivel Inicial. Dimensión Matemática.