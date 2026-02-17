¡Somos bienvenidos!

En muchas salas de jardín, las puertas se abren de nuevo. Los chicos llegamos con mochilas, sonrisas, a veces con un poco de miedo también. Las maestras nos esperan en la puerta y dicen: «¡Bienvenidos!».

Empieza una etapa nueva. Es tiempo de aprender, pero también de jugar y conocer amigos y docentes. En este comienzo, el juego ayuda a que todos nos sintamos tranquilos y felices.

Volvemos a encontrarnos: decir «hola» con el cuerpo

En lugar de hablar mucho, en algunas salas usamos el cuerpo para saludar. Estos son juegos simples, que todos podemos hacer, aunque seamos tímidos o no queramos hablar todavía.

La profe propone un juego frente a la ronda: «Cuando yo haga un movimiento, ustedes lo copian. Es un saludo con el cuerpo».

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La maestra levanta una mano. Los chicos levantamos una mano. La maestra hace una minirreverencia; los niños respondemos con otra reverencia. Risa va, risa viene. Ya sentimos menos miedo.

En otra ocasión, los chicos nos ponemos de pie y formamos una ronda pequeña. La maestra dice: «Vamos a decir “hola” con los pies».

Entonces pisamos suave el piso, todos juntos. Después saludamos con los hombros, moviéndolos arriba y abajo. Luego saludamos con la cabeza, diciendo sí y no. No hace falta hablar mucho. Los cuerpos hablan por nosotros.

Estos juegos simples, de imitación y movimientos cortos, ayudan a algo importante: que los niños nos miremos, nos riamos juntos y nos sintamos parte del grupo.

Mi nombre, tu nombre, nuestros nombres

Pasados los primeros saludos, llega una pregunta:¿cómo se llama cada uno?

La profe saca una pelota suave y colorida. Todos nos sentamos en el piso. «Vamos a jugar a la pelota de los nombres» —explica la profe— y a continuación dice su nombre y se pasa la pelota a sí misma: «Soy

Carla». Luego mira a un niño y le pasa la pelota despacio. El niño la toma y dice: «Soy Tomás». La pelota sigue viajando de mano en mano. Cada vez que llega a alguien, aparece un nombre nuevo.

Así, de a poco, todos escuchamos los nombres de nuestros compañeros. La pelota ayuda a esperar el turno, a mirar al otro y a animarse a hablar.