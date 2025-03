El alumno con altas capacidades (Parte 1)

Características

Dadas sus características muestran diversos niveles de:

1. Inteligencia.

2. Aprendizaje.

3. Memoria.

4. Motivación.

5. Disincronía.

1. Inteligencia

Nos fijamos en la teoría de las inteligencias múltiples.

1.1 Lingüística: tienen una expresión verbal hábil, sutil y matizada. Alto potencial de comprensión verbal, gran habilidad para relacionar conceptos y seguir fácilmente instrucciones complejas. Aprenden a leer precozmente y son grandes lectores. Tienen un vocabulario rico y amplio. Por la riqueza y precisión de su lenguaje son etiquetados de «sabelotodo». Son buenos comunicadores, capaces de influir en las opiniones de los demás.

1.2 Lógico-matemática: manifiestan un buen dominio de conceptos y símbolos. Sorprende la capacidad que tienen para resolver problemas por caminos no habituales y para hacer cálculos. Poseen una gran agilidad mental para resolver cuestiones lógicas y abstractas, para inducir y deducir; sintetizar y conceptualizar.

1.3 Espacial: son capaces de manejar simbólicamente figuras en el espacio y reconocer relaciones de medida, posición, distancia, forma… Desde pequeños se orientan fácilmente, recuerdan circuitos y disfrutan de puzles (rompecabezas) difíciles. Son observadores, muy agudos y extraordinariamente perceptivos. Se fijan mucho en los detalles.

1.4 Cinestésica-corporal: poseen un alto nivel de energía, vivacidad y afán de actuar. Son impacientes con la lentitud de sus compañeros. A veces, presentan dificultades en el aspecto psicomotriz y tienen dificultad en el deporte. No juegan y se aíslan.

1.5 Naturalista: se interesan por cuestiones de la actualidad que hacen referencia al universo y a la ecología.

1.6 Musical: tienen muy buenas aptitudes para la música. Desde muy pequeños acostumbran a tocar dos o tres instrumentos con habilidad. La música es un área muy conectada con la matemática. Un alumno con buena aptitud para matemática normalmente tiene una buena actitud para la música y viceversa.

1.7 Intrapersonal: tienen un gran sentido del humor. Poseen un alto nivel de pensamiento crítico y autocrítico. Cuestionan la autoridad si no está justificada. Son inconformistas, y no dejan de hacer preguntas, hasta que tienen claro el sentido de lo que se les explica. Tienen buena autoestima académica, pero no tanto en los ámbitos personales y sociales. Necesitan el éxito junto al reconocimiento y tienen miedo al fracaso.

1.8 Interpersonal: los compañeros suelen consultarles, conocer sus opiniones, al mismo tiempo que quieren formar equipos de trabajo con ellos, son populares, tienen capacidad de liderazgo intelectual.

1.9 Existencial o espiritual: se interesan por los temas y cuestiones que hacen referencia al sentido de la vida y de la muerte. Son sensibles a los problemas sociales. Se preocupan por el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Tienen un sentido ético muy desarrollado.

