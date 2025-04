El alumno con altas capacidades (Parte 2)

2. Aprendizaje

Son muy perfeccionistas, siempre encuentran defectos, no están del todo satisfechos con los resultados. Muestran una buena concentración, persistencia y bajo nivel de agotamiento, si están motivados y el tema les interesa. Son obstinados y tenaces.

Hacen aportaciones poco usuales y profundas en los debates en clase. Rechazan la repetición, y la autoridad impositiva. Manifiestan aburrimiento ante la rutina escolar. Cuestionan a veces los métodos de enseñanza y se resisten a hacer tareas repetitivas. Quieren organizar su trabajo.

Presentan problemas de conducta cuando no son estimulados de forma conveniente a sus potencialidades o no son reconocidos como alumnos de altas capacidades; pueden manifestar cierta agresividad verbal y física, mostrarse rebeldes… o bien pasivos, viviendo en un mundo de fantasía, evitando a los demás, no se defienden.

En sus intercambios de información y en sus trabajos escolares se olvidan de los detalles. Suelen descubrir las relaciones inusuales antes que las convencionales. Los libros escolares los encuentran elementales. Ellos tienen intereses más amplios.

Les gusta el trabajo individualizado más que el de equipo, porque confían en ellos mismos y se muestran seguros e independientes.

A menudo son reacios a la escritura, prefieren conversar porque hablan con fluidez y expresividad.

3. Creatividad

La creatividad es la capacidad de generar ideas, innovar y arriesgarse. Involucra el pensamiento, las emociones y las acciones del ser humano de una forma integral. Los alumnos con altas capacidades manifiestan ciertos rasgos que exponemos a continuación.

3.1. Inventiva e imaginación: les gusta experimentar nuevas formas de hacer las cosas. Aportan ideas nuevas, inventan relatos, historietas, cuentos, otros…, de forma original.

3.2. Gran curiosidad: hacen preguntas poco habituales para los chicos o chicas de su edad. Manifiestan una curiosidad insaciable y gran interés para conocer las respuestas a cuestiones que pasan inadvertidas a los demás compañeros de clase. Cuestionan las razones de las cosas.

3.3. Originalidad: son generadores de nuevas ideas.

3.4. Fluidez: poseen mucha capacidad para encontrar gran número de alternativas y posibles respuestas a cualquier cuestión.

3.5. Flexibilidad: son capaces de observar un problema o una situación desde diferentes puntos de vista y generar diversas soluciones.

3.6. Pensamiento independiente: suelen buscar siempre la solución más lógica aunque no sea al más habitual y popular. A veces dan cierta sensación de excentricidad.

3.7. Pensamiento integrador: siempre tienen en cuenta el resultado final. No pierden de vista el conjunto del proceso.

3.8. Intereses muy variados: desde los más comunes a los más exóticos.

