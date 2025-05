Perfiles de los estudiantes con altas capacidades (Parte 4)

Talento deportivo

Estos alumnos poseen buenas aptitudes físicas y psicomotrices. No suelen tener problemas de socialización, pues son muy bien aceptados por sus compañeros, aunque a veces, el rendimiento académico es bajo, por falta de motivación.

Este potencial requiere ser identificado y acompañado con propuestas pedagógicas que integren el desarrollo físico con el cognitivo y emocional, reconociendo que, como cualquier otro tipo de alta capacidad, su talento necesita estímulo, orientación y contextos enriquecidos que les permitan desplegarlo plenamente sin descuidar su formación integral.

Talento creativo

La creatividad no está únicamente asociada a la producción artística, sino que es un buen recurso de uso general, del mismo modo sucede con la lógica. El funcionamiento cognitivo y la organización de la información refleja las consecuencias de esa forma de procesar la información: muestra poca linealidad, una gran exploración de alternativas, mucho dinamismo y poca organización sistémica.

Los alumnos con un alto nivel de creatividad producen un gran número de ideas, diferentes y poco frecuentes.

En ocasiones, la creatividad actúa más como un obstáculo para los aprendizajes, que como una ayuda. La problemática está en el hecho que ellos presentan la información, la organización y la procesan por caminos no aceptados por el ámbito escolar.

A veces presentan bajo rendimiento ante planteamientos educativos muy rígidos. Es necesario que los maestros y profesores tengan conciencia de este tipo de alumnos y eviten confundir su caso con la dispersión y, a veces, con la falta de atención.

Talento social

La capacidad de liderazgo y la conciencia social son rasgos característicos de estas personas. Tienen empatía natural e intuición de las necesidades de los demás. Con mucha frecuencia desarrollan el rol de líder.

En situaciones excepcionales pueden movilizar el grupo clase contra un compañero o un profesor.

La buena socialización suele beneficiar su motivación, para las actividades escolares. Suelen tener resultados muy correctos en los aprendizajes.

Suelen desenvolverse con soltura en contextos grupales, mostrando una comprensión profunda de las dinámicas sociales y una notable capacidad para mediar, coordinar o motivar a sus pares.

