Estrategias y dispositivos centrados en la interacción de los participantes (Parte 3)

Círculos de aprendizaje

- Son grupos de formación interactivos, que funcionan sin una jerarquía prefigurada, generalmente son autogestionados por sus miembros de manera directa y se tratan temas de interés común.

- Se usan para crear y capturar conocimientos colectivos sobre un tema de interés para el grupo, promover el aprendizaje, la reflexión y para construir relaciones de equipo.

- Tratan de generar acción y cambio, empoderando a los participantes a desarrollar un sentido de pertenencia, a apropiarse de las propuestas de trabajo que se discuten.

- Permite analizar los procesos y las actividades compartidas, priorizar áreas y problemáticas para desarrollar el acompañamiento y tomar acciones enfocadas en objetivos claros de aprendizaje que han sido acordados por el grupo.

- Los círculos pueden funcionar regularmente con una agenda de trabajo determinada o bien conformarse ad hoc en función de las necesidades de sus miembros.

- Es importante llevar en cada encuentro un registro de las discusiones, los aportes, los puntos de conflicto, las diferentes propuestas. Ese registro debe quedar disponible en un formato adecuado (escrito a mano o digitalizado), y son elementos que darán al grupo la posibilidad de reconstruir el proceso realizado.

- Para el funcionamiento de los círculos de aprendizaje se deben tener en cuenta y distribuir los siguientes roles dentro del grupo:

* Organizadores: identifican los temas de interés del grupo; programan la agenda de encuentros y la comunican; organizan y facilitan la disposición de espacios y recursos; sintetizan los aprendizajes, conocimientos y habilidades básicos que serán presentados y compartidos en la sesión; contactan y apoyan a los facilitadores.

* Facilitadores: se ocupan de presentar el tema de trabajo y, mediante intervenciones puntuales, invitar a los participantes a hacerse preguntas, formular propuestas y reflexionar sobre los intercambios.

* Participantes: están habilitados para proponer temas para los encuentros; animarse a tomar la palabra sin miedo a que sus aportes, dudas o consultas resulten superficiales (el concepto central del círculo es que todos aprenden de todos); valorar las preguntas de los colegas como intervenciones que ayudan a pensar la propia práctica; asumir la tarea de facilitador cuando el tema propuesto tenga que ver con experticia y/o destreza en el asunto; no desestimar los aportes y siempre preguntar a los colegas cuando algo no queda claro.

El círculo de aprendizaje como instancia de coordinación de los mentores

Los círculos de aprendizaje pueden funcionar, por ejemplo, como una instancia productiva para la formación y coordinación del trabajo de los propios mentores.

Estos pueden reunirse mediante este dispositivo para discutir sus planes de trabajo, la implementación de los procesos de acompañamiento en sus instituciones, analizar las dificultades, compartir las experiencias, intercambiar recursos y materiales, etc.

