Estrategias y dispositivos centrados en la escrituración y narración

La escritura y la narración se convierten, entonces, en el camino privilegiado para recuperar vivencias, plasmar preguntas, jerarquizar ideas, sistematizar experiencias. Pero, sobre todo, permiten evidenciar el conocimiento y el saber pedagógico que los docentes construyen en su práctica, dando coherencia y sentido a lo que, de otro modo, serían solamente anécdotas sueltas.

Veamos los principales dispositivos pedagógicos que podrían formar parte de una propuesta de acompañamiento pedagógico:

Autobiografías escolares y formativas

- Escribir sobre uno mismo es un desafío que invita a un ejercicio cognitivo respecto de la propia experiencia.

- La narración de la propia práctica profesional, la recuperación de las vivencias, en términos de los aprendizajes transitados durante la formación, se constituyen en un objeto de saber (Caporossi, 2012).

- La autobiografía adquiere una gran potencialidad si se combinan instancias individuales de producción con espacios grupales de intercambios, que permitan al docente «leer a otros» y «ser leídos» para establecer un proceso donde «el relato autobiográfico se convierte en el contenido de estudio colectivo para construir conocimiento y saberes educativos» (Leite y Rivas, 2013:251).

- En los relatos autobiográficos se identifican cuáles son los elementos recurrentes en las distintas experiencias personales y trayectorias. Se analiza qué rasgos de la cultura escolar atraviesan los diferentes relatos, cuáles son las prácticas docentes más sedimentadas a lo largo del tiempo, cuáles seguimos reproduciendo, qué tipo de huellas dejan las intervenciones docentes en las vidas de sus protagonistas, etc.

- Se trata de un ejercicio interpretativo, sustentado en procesos de reflexión colectiva, y orientados por el mentor mediante ejes de análisis claros, es lo que hace de un relato privado un documento público de formación.

Registro de la práctica profesional

- Comprende distintos géneros de escritura: notas de campo, registros, autorregistros, entrevistas, cuestionarios, crónicas guiones, casos, episodios y registros del aula virtual (mails, chat, foros, cartas).

- Este dispositivo se propone favorecer procesos de pensamiento, reflexión y de producción de conocimiento tanto individuales como colectivos sobre la tarea de educar.

- Los registros de la práctica profesional permiten tomar distancia de la experiencia, objetivarla y analizarla, mejorando el autoconocimiento personal y profesional e identificando formas más adecuadas de intervenir en las instituciones y con los colegas.

- Estos registros se realizan en diferentes niveles de análisis y organización:

- descriptivo de la tarea (qué se hizo y cómo), avanzando progresivamente, hacia lo

- interpretativo (por qué se hizo de ese modo, qué efectos alcanzó), hasta llegar al

- propositivo (cómo mejorar los procesos analizados), que permite plantear nuevos cursos para la acción docente.

- Este recurso es valioso tanto para los docentes que son acompañados como para los mentores, pues les permite registrar el curso de su función como acompañantes pedagógicos.

