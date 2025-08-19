Teroja / terairu (Parte 1)

1. Ñe’ẽ ohekome’ẽ téra omoteĩva terópe. Guaraníme oñemboja’o péicha: teroja ohekome’ẽva ha teroja omoteĩva.
1. Es la palabra que califica o determina al sustantivo. Existen dos clases de adjetivos: calificativos y determinativos.
1.1. Teroja ohekome’ẽva. Ñe’ẽ omoirũva terópe ohekome’ẽ ha ohechauka mba’eichaguápa. Guaraníme, katuete oñemohenda téra rire.
Tembiecharã:
Mitãkuña yvate.
Karia’y katupyry.
Mbaraka pyahu.
Jagua morotĩ.
Kapi’i hovyũ.
Sapatu hũ.
Apyka guasu.
Yvyra yvate.
Tekove potĩ.
Lea más: Téra ñemoambue: grados superlativos en guaraní
1.1. Adjetivos calificativos. Son los que atribuyen al nombre algunas cualidades, características o juicios de valor. En guaraní siempre se posponen al sustantivo.
Ejemplos:
Mitãkuña yvate: señorita alta.
Karia’y katupyry: joven hábil.
Mbaraka pyahu: guitarra nueva.
Jagua morotĩ: perro blanco.
Kapi’i hovyũ: césped verde.
Sapatu hũ: zapato negro.
Apyka guasu: asiento grande.
Yvyra yvate: árbol alto.
Tekove potĩ: vida pura, limpia.
1.2. Teroja omoteĩva. Umi omoirũva terópe ohechaukávo iñemomba’e, mboýpa, moõpa ha moõ pevépa ohupyty. Oĩ ko’ãichagua: techaukarã, mba’éva, papakuaáva ha ijekuaa’ỹva.
1.2. Adjetivos determinativos. Son los que señalan el ámbito, la extensión y límites del sustantivo. Ellos son: los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos.
1.2.1. Teroja techaukarãva. Ohechauka téra/tero renda mombyrykue oñe’ẽvagui. Katuete oñemohenda téra mboyve. Oĩ ko’ãichagua mokõi:
1.2.1. Adjetivos demostrativos. Señalan la distancia del sustantivo con respecto del hablante. Siempre se ubican antes del nombre. Son de dos clases:
1.2.1.1. Techaukarã tovakeguáva. Ohechauka moõite pevépa oĩ tero ipurahára rovake. Ipapyteĩva: ko, pe, amo ha ipapyetáva: ã, ko’ã, umi.
Tembiecharã:
Ko mitãkuña.
Amo karia’y.
Pe mbaraka.
Ã jagua.
Ko’ã sapatu.
Umi yvyra.
1.2.1.1. Demostrativos de presencia. Indican la proximidad del sustantivo con respecto al hablante. Son singulares: ko, pe, amo y plurales: ã, ko’ã, umi.
Ejemplos:
Ko mitãkuña: esta señorita.
Amo karia’y: aquel muchacho.
Pe mbaraka: esa guitarra.
Ã jagua: estos perros.
Ko’ã sapatu: estos zapatos.
Umi yvyra: esos árboles.
1.2.1.2. Techaukarã tovakegua’ỹva. Ohechauka moõite pevépa opyta tero iporuhára rovake’ỹme. Papyteĩva: upe, ako, aipo, ku ha papyetáva katu: umi.
Tembiecharã:
Upe mitãkuña.
Ako karia’y.
Aipo mbaraka.
Ku jagua.
Umi sapatu.
1.2.1.2. Demostrativos de ausencia: Indican la mayor o menor lejanía del sustantivo ausente, con respecto al hablante. Los singulares son, upe, ako, aipo, ku; y el plural es umi.
Ejemplos:
Upe mitãkuña: esa señorita.
Ako karia’y: ese muchacho.
Aipo mbaraka: esa guitarra.
Ku jagua: aquel perro.
Umi sapatu: esos zapatos.
