Teroja: los adjetivos determinativos posesivos en guaraní

1.2.2. Teroja mba’éva. Umi ohechaukáva máva mba’épa hína tero, ava peteĩha ha mokõihápe. Ikatukuaa papyteĩ térã papyeta.
Papyteĩ
Che: che vakapipopo, che resa.
Nde (ne): nde resa, ne rañykã.
1.2.2. Adjetivos determinativos posesivos. Son los que indican apropiación del sustantivo o nombre, en primera y segunda persona. Pueden ser singular o plural.
Singular
Che: che vakapipopo (mi pelota), che resa (mi ojo).
Nde (ne): nde resa (tu ojo), ne rañykã (tu mentón).
Papyeta (Plural)
Ñande (ñane): ñande sy (nuestras madres), ñane retyma (nuestras piernas).
Ore: ore vakapipopo (nuestras pelotas).
Pende (pene): pende juru (sus bocas), pene tĩ (sus narices).
Jesarekopyrã
Ñe’ẽky mba’evakuéra ojeporu péicha:
Ava mbohapyha ndive ojeporu ko’ã ñe’ẽky mba’éva: h, ij, iñ, i, hi’, o + tero.
Observaciones
Uso de los índices de posesión:
Para la tercera persona se utilizan índices de posesión: h, ij, iñ, i, hi’, o + sustantivo.
H jeporu. Tero oñepyrũva t gui térã o gui ndive. Umíva hína tero ijysaja apýva.
Tembiecharã
Óga - róga: hóga, tesa – resa: hesa, tetyma - retyma: hetyma, tañykã - rañykã: hañykã.
Uso de la h. Con sustantivos que inician con t u o; es decir, con sustantivos triformes.
Ejemplos:
Óga - róga: hóga (su casa), tesa - resa: hesa (su ojo), tetyma - retyma: hetyma (su pierna), tañykã - rañykã: hañykã (su mentón).
Ij jeporu. Tero jurugua oñepyrũva pu’aégui ndive ha avei opáva pu’ae’atãme ndive.
Tembiecharã
Ao: ijao, apysa: ijapysa.
Uso de la ij. Con sustantivos orales que inician con vocales y terminan con vocales tónicas.
Ejemplos:
Ao: ijao (su ropa), apysa: ijapysa (su oído).
Iñ jepuru. Tero tĩgua oñepyrũva pu’aégui ha opáva pu’ae’atãvape ndive.
Tembiecharã
Akã: iñakã, akãrague: iñakãrague.
Uso de la iñ. Con sustantivos nasales que inician con vocal y terminan con vocales tónicas.
Ejemplos:
Akã: iñakã (su cabeza), akãrague: iñakãrague (su cabello).
I jeporu. Tero noñepyrũiva pundie t gui ndive. Ndaha’eiva’erã téra ijysajaapýva. Opavaite umíva oñepyrũ t gui.
Tembiecharã:
Pyapy: ipyapy, nambi: inambi.
Uso de la i. Con sustantivos que inician con consonantes que no sea t; es decir, que no sean sustantivos triformes, porque todos ellos comienzan con t.
Ejemplos:
Pyapy: ipyapy (su muñeca), nambi: inambi (su oreja).
Hi jeporu. Tero oñepyrũva pu’ae hatãvagui ndive ha opaite pu’ae hatã’ỹva ndive.
Tembiecharã
Ára: hi’ára, áva: hi’áva.
Uso de la hi. Con sustantivos que inician con vocales tónicas y terminan con vocales átonas.
Ejemplos:
Ára: hi’ára (su día), áva: hi’áva (su cabello).
O jeporu. Ñe’ẽky mboyvegua mbohapyha mba’éva ko árape peteĩ ñe’ẽymámava. He’iseva’ekue imba’eha; ymave oje’eakue oakã oje’e hag̃ua imba’eha.
Oĩ gueteri ko’ág̃a peve ojeporúva gueteri, péina ápe:
Oakãvo, otĩvo, oykévo, oguývo, ovayvávo, ovapývo.
Uso de la o. El prefijo como índice de posesión hoy día es un virtual arcaismo. Antiguamente significaba algo propio de él; se decía oakã para indicar: su propia cabeza.
Quedan en el idioma palabras con este índice posesivo que siguen vigentes, tales como:
Oakãvo: hacia su propia cabeza, otĩvo: hacia su propia nariz, oykévo: hacia su costado o lado, oguývo: hacia su revés, ovayvávo: de cara al cielo, ovapývo: de cara a la tierra.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.