Teroja ñemoambue (Parte 3)

2.2.4. Kokatu ombotuichaitereivéva. Kóva ohechauka kokatu tuichaitereivéva oiporu ñe’ẽky “eterei”, ñe’ẽ opávo pu’ae kangýpe ha “iterei”, opávo pu’ae atãme.

Tembiecharã:

Yva he’ẽterei.

Kamby ho’ysãiterei

Kuarahy hakueterei.

Tape vaieterei.

Limo haieterei.

Mainumby porãiterei.

2.2.4. Grado supersuperlativo. Muestra un grado superior al superlativo a través de las partículas «eterei» con vocablos terminados en vocales fuertes y «iterei» con palabras terminadas en vocales débiles.

Ejemplos:

Yva he’ẽterei: fruta muy dulce.

Kamby ho’ysãiterei: leche muy fría.

Kuarahy hakueterei: sol muy caliente.

Tape vaieterei: camino muy feo.

Limo haieterei: limón muy agrio.

Mainumby porãiterei: picaflor muy hermoso.

2.2.5. Kokatu ombotuicharasáva. Ohechauka tuichaveha tuichavévagui. Ombojoaju terojáre ñe’ẽky upeigua “rasa”.

Tembiecharã:

Yva he’ẽrasa.

Kamby ho’ysãrasa

Kuarahy hakurasa.

Tape vairasa.

Limo hairasa.

Mainumby porãrasa.

2.2.5. Grado superlativísimo. Indica un grado superior al supersuperlativo. Utiliza la partícula «rasa».

Ejemplos:

Yva he’ẽrasa: fruta demasiado dulce.

Kamby ho’ysãrasa: leche demasiado fría.

Kuarahy hakurasa: sol demasiado caliente.

Tape vairasa: camino demasiado feo.

Limo hairasa: limón demasiado agrio.

Mainumby porãrasa: picaflor demasiado lindo.

2.2.6. Kokatu ombotuichaitereirasáva. Ombojoaju terojáre ñe’ẽky upeigua “etereirasa”, téra ijapýrõ pu’ae kangýpe; ha “itereirasa”, téra opárõ pu’ae atãme.

Tembiecharã:

Yva he’ẽtereirasa.

Kamby ho’ysãitereirasa.

Kuarahy hakuetereirasa.

Tape vaietereirasa.

Limo haietereirasa.

Mainumby porãitereirasa.

2.2.6. Grado ultrasuperlativo. Utiliza las partículas compuestas «etereirasa» con palabras terminadas en vocales débiles y «itereirasa» con palabras terminadas en vocales fuertes.

Ejemplos:

Yva he’ẽtereirasa: fruta excesivamente dulce.

Kamby ho’ysãitereirasa: leche excesivamente fría.

Kuarahy hakuetereirasa: sol excesivamente caliente.

Tape vaietereirasa: camino excesivamente feo.

Limo haietereirasa: limón excesivamente agrio.

Mainumby porãitereirasa: picaflor excesivamente lindo.

Fuentes - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.

- Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2022). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). El Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay. Asunción, Paraguay.

- GAMARRA, PAULINA C. (2022). Guarani maymávepe g̃uarã. Guaraní para todos. Diario ABC Color. Asunción, Paraguay.