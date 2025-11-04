Fase de implementación.

Es el proceso de acompañamiento en sí, a partir de los elementos levantados en el diagnóstico, en el que se utilizan los elementos teóricos y metodológicos que constituyen el marco conceptual que sustenta la inducción y mentoría. La fase de implementación debe abordar las tres dimensiones del acompañamiento, según las necesidades detectadas en la fase anterior:

- Acompañamiento para promover aprendizajes en la dimensión personal;

- Acompañamiento para promover aprendizajes en la dimensión profesional;

- Acompañamiento para promover aprendizajes en la dimensión institucional.

Propósito. Ejecutar el acompañamiento con estrategias concretas para fortalecer al docente novel en los ámbitos identificados.

Lea más: Fases de acompañamiento de la mentoría

Dimensiones y acciones

Dimensión personal

- Talleres o charlas sobre manejo del estrés y autoconfianza.

- Conversaciones reflexivas pa-ra apoyar el desarrollo emocional y la identidad docente.

Dimensión profesional

- Coplanificación de clases y revisión de materiales didácticos.

- Observación mutua de clases y retroalimentación constructiva.

- Modelaje de prácticas efectivas por parte del mentor.

Dimensión institucional

- Orientación sobre protocolos, proyectos escolares y redes de apoyo.

- Vinculación con equipos de trabajo y participación en actividades institucionales.

- Ejemplo de actividad. Sesiones quincenales de retroalimentación posterior a la observación de clases, combinadas con reuniones de planificación conjunta.

Fase de cierre. Es el proceso de evaluación final del trabajo realizado por la dupla mentor y docente novel. Es el análisis del recorrido hecho por la dupla, respecto de lo alcanzado, los nudos críticos, las fortalezas y las debilidades, así como también los desafíos futuros para ambos, con relación a sus desempeños profesionales, del docente novel para su desarrollo profesional continuo y del mentor, para su futuro ejercicio en dicho rol.

Propósito. Evaluar los logros, reflexionar sobre el proceso y proyectar los próximos pasos para el desarrollo profesional.

Acciones y recomendaciones

- Evaluación conjunta: mentor y docente novel analizan fortalezas, debilidades, metas cumplidas y aspectos por mejorar.

- Retroalimentación formal: elaborar un informe final o una bitácora que resuma aprendizajes, estrategias exitosas y recomendaciones.

- Reconocimiento: celebrar los logros alcanzados, por ejemplo, con un pequeño acto simbólico o certificado de participación.

- Proyección: identificar oportunidades de formación continua para el docente novel y planes de mejora para el mentor.

- Ejemplo de actividad: reunión final con todo el equipo educativo para compartir resultados y buenas prácticas, fortaleciendo la cultura de colaboración.

Fuentes: - VEZUB L., ANDREA ALLIAUD (2012). El acompañamiento pedagógico como estrategia de apoyo y desarrollo profesional de los docentes noveles.

- VELAZ DE MEDRANO, CONSUELO (2014). Competencia del Profesor Mentor para el acompañamiento del Profesorado Principiante.

- PONCE CEBALLOS, S., GARCÍA - CABRERO, B., ISLAS CERVANTES, D., MARTÍNEZ SOTO, Y. (2018) De la tutoría a la mentoría. Reflexiones en torno a la diversidad del trabajo docente.