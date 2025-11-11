Propuesta de Plan de mentoría que deberá elaborar el mentor para trabajar con los docentes principiantes

Justificación

El acompañamiento a los docentes principiantes es esencial para garantizar una inserción profesional efectiva en el ámbito educativo. Durante los primeros años de docencia, se presentan desafíos relacionados con la planificación, la gestión del aula, la evaluación de aprendizajes y la convivencia escolar.

Objetivo general

Fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas y socioemocionales de los docentes principiantes de la Educación Escolar Básica.

Lea más: Fases de acompañamiento de la mentoría

Objetivos específicos

1. Orientar a los docentes principiantes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. Desarrollar estrategias para la gestión efectiva del aula y la convivencia escolar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

3. Promover el uso de recursos didácticos innovadores y pertinentes al contexto.

4. Fomentar la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica para mejorar continuamente.

5. Acompañar en la adaptación emocional y social al entorno escolar.

Alcance

Dirigido a docentes principiantes de la Educación Escolar Básica en una institución educativa (primeros 2 a 3 años de ejercicio profesional).

Duración

Un año lectivo (10 meses), con actividades de acompañamiento mensual y espacios de reflexión continua.

- Metodología. El plan se desarrollará considerando:

- Sesiones de mentoría individual: observación de clases, retroalimentación y asesoramiento personalizado.

- Sesiones de mentoría grupal: talleres de formación, círculos de diálogo y análisis de casos.

- Acompañamiento en aula: coenseñanza, modelado de prácticas y asesoría en gestión de aula.

- Reflexión y metacognición: elaboración de diarios de campo y fichas de autoevaluación.

- Evaluación continua: aplicando indicadores de progreso en la práctica docente.

Evaluación

La evaluación del plan de mentoría será formativa y continua, con indicadores de seguimiento:

- Nivel de dominio en planificación de clases (claridad de objetivos, secuencia didáctica).

- Aplicación de estrategias metodológicas pertinentes.

- Capacidad para gestionar el aula y fomentar la convivencia positiva.

- Uso adecuado de recursos y TIC en el proceso de enseñanza.

- Reflexión crítica sobre la propia práctica docente.

- Evidencias de mejora en el rendimiento y participación de los estudiantes.

Reflexión – metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy sobre mi práctica docente? 2. ¿Qué dificultades encontré y cómo las enfrenté? 3. ¿Qué haría diferente la próxima vez en mi clase? 4. ¿Qué impacto tuvieron mis decisiones en los aprendizajes de los estudiantes? 5. ¿Qué necesito seguir fortaleciendo para sentirme más seguro/a en mi rol docente?

Fuente: - PONCE CEBALLOS, S., GARCÍA - CABRERO, B., ISLAS CERVANTES, D., MARTÍNEZ SOTO, Y. (2018) De la tutoría a la mentoría. Reflexiones en torno a la diversidad del trabajo docente.