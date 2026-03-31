Cuando los sentidos fallan: el cerebro frente al caos sensorial

En términos simples, el procesamiento sensorial consiste en captar y manejar datos a través de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. A estos se suman dos sistemas menos visibles pero igual de decisivos: el vestibular, encargado del equilibrio y el movimiento, y el propioceptivo, responsable de la conciencia corporal en el espacio.

Cuando esta maquinaria funciona de manera adecuada, el individuo logra ejecutar tareas complejas, adquirir habilidades nuevas y participar sin dificultades en actividades diarias. Además, una integración sensorial eficiente favorece la regulación emocional y conductual frente a los estímulos del entorno.

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Pero cuando el sistema falla, el panorama cambia. Las dificultades en este proceso pueden desencadenar problemas de atención, alteraciones emocionales o conductuales y obstáculos en el aprendizaje. En muchos casos, estas complicaciones aparecen asociadas a trastornos del desarrollo como el autismo o el TDAH.

Existen, sin embargo, estrategias de intervención. La terapia de integración sensorial busca fortalecer la capacidad del cerebro para procesar estímulos y responder de forma adecuada. Los terapeutas ocupacionales especializados utilizan actividades estructuradas y juegos que estimulan los diferentes sistemas sensoriales. Incluso acciones cotidianas como balancearse, saltar o manipular distintas texturas pueden contribuir a mejorar esta capacidad, especialmente durante la infancia.

El problema se vuelve más evidente cuando aparece la llamada disfunción de la integración sensorial, también conocida como trastorno del procesamiento sensorial. En estos casos, el cerebro muestra dificultades para recibir, interpretar y responder correctamente a la información que llega a través de los sentidos. Las consecuencias pueden afectar de manera directa la vida diaria, el rendimiento escolar y las relaciones sociales.

Las manifestaciones suelen dividirse en dos grandes perfiles. El primero es la hipersensibilidad sensorial. Quienes la presentan reaccionan de forma exagerada a estímulos que para otros resultan normales. Las luces intensas, los ruidos fuertes, determinadas texturas en la ropa o en los alimentos, e incluso ciertos olores pueden generar incomodidad, ansiedad o rechazo.

El segundo perfil es la hiposensibilidad. Aquí ocurre lo contrario: la respuesta ante los estímulos es débil o casi inexistente. Como consecuencia, pueden desarrollar conductas de búsqueda sensorial, como girar constantemente, saltar o tocar objetos de forma repetitiva.

A estos cuadros se suman las dificultades para coordinar información proveniente de los distintos sentidos, lo que puede afectar el equilibrio, la coordinación motora y la orientación corporal. En la práctica, estos desafíos se traducen en obstáculos en el ámbito escolar, social y cotidiano. Muchos niños con estas dificultades encuentran problemas para jugar, aprender o completar tareas que para otros resultan simples.

El abordaje suele incluir terapia especializada, adaptaciones en el entorno y estrategias de afrontamiento que ayuden al individuo a manejar mejor los estímulos. No existe una única fórmula: cada caso exige un enfoque personalizado.

Lo que sí resulta evidente es que la disfunción de la integración sensorial no se presenta de una sola manera ni con la misma intensidad. Reconocer sus señales y ofrecer apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre la frustración diaria y una vida más equilibrada para quienes enfrentan este desafío.

Fuentes: - EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.