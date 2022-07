El respeto (2)

Veamos cómo termina esta interesante historia.

Lorenzo estaba triste, sin poder elegir el juego de su gusto. Más tarde, volvió a intentar:

—Gonza, yo realmente quiero jugar este juego de mesa. Por favor, ¿creés que ya podemos empezar a jugar?

—Mmm... bueeeno, un rato entonces.

Gonzalo aceptó, pero de muy malhumor porque quería seguir haciendo lo que le gustaba.

Lorenzo preparó el tablero sin ayuda, ya que su compañero seguía entretenido en el juego anterior, y esperó durante varios minutos que este le hiciera caso.

Lorenzo preguntó, sin impacientarse, aunque cada vez disfrutando menos de la compañía y del fin de semana.

Empezaron a jugar, pero poco o nada disfrutó Lorenzo de este juego, ya que descubrió que Gonzalo no tenía paciencia, no respetaba los turnos ni jugaba limpio. Y eso no era nada divertido.

Así fue todo el día. Y Lorenzo, que puede ser muy bueno y muy tranquilo, cada vez aguantaba menos el comportamiento de su amigo e iba perdiendo la capacidad de tolerar lo que consideraba inaceptable.

Lorenzo decidió entonces hacer respetar sus gustos e invitó a Gonzalo a ver una película.

Así fue subiendo de tono la discusión, cada uno más enfadado que el otro. Hasta que la pelea se hizo audible a todo el vecindario.

Mateo, que pasaba por ahí, escuchó voces de sus amigos y se preocupó, así que se acercó a la casa de Lorenzo y tocó el timbre.

Ambos fueron a abrirle, y en sus rostros era muy obvio que no estaban muy felices. Mateo los saludó con mucha tranquilidad y les preguntó que ocurría, que todo el mundo los escuchaba.

Mateo escuchó el problema y los argumentos distintos de cada uno de sus amigos.

De hecho, los escuchó una y otra vez, muchas veces, repitiendo lo mismo. Luego, les pidió un minuto de silencio. Meditó cuál podía ser la solución.

Finalmente, creyó saber cuál era la mejor idea.

Mateo les dijo: Gonzalo, no estás respetando a Lorenzo. No respetaste los turnos ni lo que a él también le gustaría hacer. Pero, es cierto que Gonzalo también tiene que tener algunos de los juegos que le gustan.

Amigos, si quieren disfrutar del resto del fin de semana, lo mejor es que tomen turnos. Y, por supuesto, que los respeten y se respeten el uno al otro.

Acordaron que harían eso. Invitaron a Mateo a pasar el resto del fin de semana con ellos, a lo cual este aceptó.

Tomaron turnos, cada uno jugó lo que quería y cada uno respetó lo que al otro le gustaba. ¡Nunca se divirtieron tanto!

El lunes volvieron a clases, y no fue un regreso como cada semana, Gonzalo y Lorenzo habían compartido juntos un sentimiento muy fuerte y habían aprendido la lección. Así como Mateo, ellos también enseñaron a otros a esperar en la fila, a no empujar a la salida ni en la cantina.

Sí, fue un lunes diferente...

Actividades

1 Escribe tu opinión acerca del texto leído.

2 Define en qué consiste el respeto para ti.

3 Enumera las maneras en las se puede demostrar respeto.

4 Responde. ¿Qué opinas de la siguiente frase? « Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo». Albert Camus.