¡Con mucha atención!

El vaquero espacial

Matias Constanzo

Había una vez un vaquero espacial que se estrelló en medio de la selva y se convirtió en un horrendo y feo sapo. En ese momento se encontró con la hermosa princesa llamada Estornudildad; ella al verlo se asustó mucho porque este en verdad era gigantesco y mucho más grande que los otros sapos del bosque.

La princesa siguió caminando por la selva pero el sapo feo la seguía en cada paso que ella daba, cada vez que avanzaba este la seguía y saltaba a su alrededor para pedirle ayuda. Fue en ese momento que Estornudilda se preguntó:

— ¿Qué quiere este horrible y gigante sapo?, tal vez quiere que le dé un beso. No, eso sería muy repugnante.

Ella siguió caminando y el sapo seguía a su lado saltando, la princesa, al ver su insistencia pensó:

— ¿Y si fuera un príncipe? Tendría que darle un beso pero eso sería muy asqueroso, no podría hacerlo.

El sapo seguía a su lado en cada momento.

— ¿Realmente serás un príncipe…?— pensó la princesa.

Pasadas unas horas ella se decidió.

— Bueno, está bien, has estado en todo momento conmigo en esta selva y creo que realmente me pides algo, te daré un beso, pero solo uno porque de verdad eres un sapo muy, pero muy feo.

La princesa se arrodilló, cerró sus ojos y le dio el beso al sapo. Esta al mirar nuevamente se encontró con el apuesto vaquero espacial. Ella le preguntó:

— ¿Quién eres tú? ¿No pareces un príncipe normal?

— No soy un príncipe, soy un vaquero espacial y me estrellé en la selva, justo antes que tú llegaras, pero muchas gracias por haberme ayudado, ya no quería ser más un feo sapo; arreglaré mi nave y volveré a la luna.

Y juntos se fueron a la luna y corrieron carreras de salto en sacos con un ganso. Nunca se separaron y fueron muy felices.

Actividades

. Subraya la alternativa correcta.

1. ¿En qué se convirtió?

El sapo se convirtió en príncipe.

El vaquero se convirtió en sapo.

2. El cuento transcurre:

En un castillo.

En el espacio.

En la selva.

3. Juntos se fueron:

A la selva.

Al castillo.

A la Luna.