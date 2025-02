Escribimos con j

Uso de la JSe escriben con J los sonidos JA, JO, JU, en palabras como:JU—nta ro—JO JA—món JO—ven JU—ventud ca—JA bara—JA JU—dío Se escriben con J la mayoría de las palabras terminadas en —JEolea — JE paisa — JE here — JE mon — JEmane — JE mejun — JE embala — JE lengua — JE Se escriben con J las palabras que terminan en —AJE y —EJE, menos proteGERlin — AJE tr — AJE fl — EJE enc — AJE gar — AJE cor — AJE p —AJE vend — AJE Se escriben con J las palabras terminadas en —JERO y —JERÍA, menos liGERO y flamÍGEROextran —JERO ca — JERO bru — JERÍA cerra — JERÍA pasa — JERO relo — JERO agu — JERO relo — JERÍASe escriben con J las palabras que empiezan por AJE— y EJE—, con excepción de AGENciar y sus derivados (agencia, agente, agenda)EJE — rcer EJE — mplo AJE — treo EJE — rcicio AJE — drez EJE — cución EJE — cutar EJÉ — rcitoSe escriben con J las palabras que terminan en —JEARgran — JEAR calle — JEAR co — JEAR flo — JEAR force — JEAR can — JEAR gor — JEAR lison — JEARSe escriben con J los tiempos de los verbos que en su infinitivo no lleven ni G ni Jproducir (produ — jo) decir (di — jimos) traer (tra — jimos) conducir (condu — jeron) ActividadesEscribe el nombre de estos dibujos. Recuerda que se escriben con “j”.