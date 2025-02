Parecidos, iguales y contrarios

Ana y Lucía se encuentran a la salida del cine y dialogan sobre la película.

- Hola Ana, ¿te gustó la película?

- Hola Lucía, a mí me pareció aburrida. ¿Y a vos?

- ¡No! En absoluto, me resultó muy divertida. En especial la escena que cuenta las aventuras del perro en la ciudad.

- Sí, es cierto. Algunas escenas eran alegres pero no me podés negar que otras no lo eran.

- Bueno, tal vez en algunos momentos la historia era un poco triste.

- De todos modos, es una buena película y no mala como otras que ya he visto.

Deducimos

. Las palabras resaltadas en rojo, ¿qué tienen en común?

. Las palabras resaltadas en azul, ¿indican lo mismo?

Aprendamos

Sinónimos: Es una palabra que tiene un significado equivalente o similar a otra.

Antónimos: Es una palabra que tiene un significado totalmente opuesto a otra.

Actividades

2. Escribimos el sinónimo de:

a. bueno………………………………….

b. enorme………………..………………

c. feo…………………………………….

d. rápido……………………..…………

e. lleno………………………..………...

3. Escribimos el antónimo de:

a. grande…………………………………..

b. alto……………………………………….

c. fuerte …………………………………….

d. lento ………………………………………

e. mojado ………………………………….